Επίσημος προσκεκλημένος της Ομογένειας της Αυστραλίας ήταν την τελευταία εβδομάδα ο Τρικαλινός κληρικός, πατέρας Νικόλαος Δαλαγιώργος, συνεφημέριος του Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

Συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου μίλησε θεολογικά στους πιστούς και έδωσε το παρών και στο Greek festival της Μελβούρνης, σέρνοντας μάλιστα το χορό κι ενώ ο Σπύρος Σιόλος τραγουδούσε το “θα γίνω παπάς… Ζήτω τα Τρίκαλα”!!!…

Δείτε το βίντεο:

