Παπάς από τα Τρίκαλα σέρνει το χορό στο Greek festival της Αυστραλίας (video)

Συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου

παπάς

Επίσημος προσκεκλημένος της Ομογένειας της Αυστραλίας ήταν την τελευταία εβδομάδα ο Τρικαλινός κληρικός, πατέρας Νικόλαος Δαλαγιώργος, συνεφημέριος του Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

Συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου μίλησε θεολογικά στους πιστούς και έδωσε το παρών και στο Greek festival της Μελβούρνης, σέρνοντας μάλιστα το χορό κι ενώ ο Σπύρος Σιόλος τραγουδούσε το “θα γίνω παπάς… Ζήτω τα Τρίκαλα”!!!…

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: trikalavoice.gr

TAGS: Τρίκαλα 28η Οκτωβρίου
