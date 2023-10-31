Πτώση πίεσης νερού, έως και πλήρη διακοπή, αύριο Τετάρτη σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ, επικαλούμενη τεχνικές εργασίες σε τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης, που καθίστανται απαραίτητες για την πρόοδο των εργασιών κατασκευής της υπογειοποίησης των γραμμών τρένου της ΕΡΓΟΣΕ,

Πτώση της πίεσης νερού έως και πλήρης διακοπή της παροχής του νερού μπορεί να σημειωθεί στα οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται μεταξύ των οδών:

Δεληγιάννη – Μεγ. Αλεξάνδρου – Κολοκυνθούς – Κεραμικού – Μαραθώνας – Κωνσταντινουπόλεως – Ιωαννίνων – Αγ. Σοφίας – Προποντίδος – Βορείου Ηπείρου – Αγ. Μελετίου – Σωζοπόλεως – Λιοσίων – Ζαχία – Κωνσταντινουπόλεως του Δήμου Αθηναίων

Διάρκεια: από ώρα 09:00 της Τετάρτης 1ης Νοεμβρίου έως τις 18:00 της ίδιας ημέρας

Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της διάρκειας των εργασιών και την ταχύτερη αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.