Συνέχεια στην κόντρα, η οποία κρατάει καιρό για τις περιουσιακές διαφορές, δόθηκε χθες σε ένα νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο, λίγο έξω από το Ηράκλειο, στο οποίο κλήθηκε η αστυνομία.

Μάλιστα, η καταγγελία που έγινε από τον ένα αδερφό ανέφερε ότι ο άλλος αδερφός χρησιμοποίησε και καραμπίνα, πατώντας τη σκανδάλη δύο φορές, κάτι που ερευνάται ως προς την εγκυρότητά του.

Τα δύο αδέρφια ηλικίας 54 και 63 ετών μαλώνουν για την ιδιοκτησία ενός δρόμου. Η κάθε πλευρά υποστηρίζει ότι ο δρόμος είναι δικός του και η υπόθεση βρίσκεται ήδη στη δικαιοσύνη.

Το δυσάρεστο είναι ότι τα σπίτια των δύο συγγενών είναι κοντά το ένα στο άλλο και το μήλον της έριδος είναι ο δρόμος που είναι κοντά και στις δύο περιουσίες.

Χθες το απόγευμα αστυνομικοί τους γραφείου αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας κλήθηκαν μετά από τηλεφώνημα που δέχτηκαν από τον ένα από τους δύο συγγενείς.

Ο καταγγέλλων, συγκεκριμένα ο 54χρονος, ισχυρίστηκε ότι ο μεγαλύτερος σε ηλικία αδερφός του, τον απείλησε, τον εξύβρισε και στη συνέχεια πήγε στο σπίτι του και πήρε την καραμπίνα, πατώντας της σκανδάλη.

Ο 60χρονος από την πλευρά του φέρεται είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έκανε κάτι τέτοιο και απλώς μπήκε στο σπίτι του. Καθάρισε την καραμπίνα, για την οποία μάλιστα έχε άδεια, καθώς είναι κυνηγός. Είπε ακόμη ότι ο 54χρονος ήταν αυτός που τον απείλησε και τον εξύβρισε.

Η κατάληξη ήταν τα αδέρφια να αλληλομηνυθούν και να συλληφθούν και οι δύο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.