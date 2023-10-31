Πάτρα: Καταδίωξη με τραυματισμό αστυνομικού από 32χρονο άνδρα της νύχτας

Καταδίωξη το βράδυ της Δευτέρας 30/10 στο κέντρο της Πάτρας, με τους άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να προσπαθούν να σταματήσουν άνθρωπο της νύχτας, ο οποίος νωρίτερα δεν είχε σταματήσει σε σήμα τους.

Συγκεκριμένα στις 22:00 το βράδυ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν στην οδό Γούναρη άτομο που έχει απασχολήσει, κατά το παρελθόν πάρα πολλές φορές τις διωκτικές αρχές, για οπλοκατοχή και άλλα αδικήματα, να κινείται με τη μηχανή του.

Ο άνδρας δεν σταμάτησε σε σήμα που του έκαναν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και έτσι ξεκίνησε η καταδίωξη του 32χρονου. Οι ένστολοι επιχείρησαν να τον σταματήσουν μπλοκάροντάς τον με τις μηχανές τους και τότε ο 32χρονος εμβόλισε τη μηχανή αστυνομικού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε από συναδέλφους του στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του. Οι άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν λίγη ώρα αργότερα να τον εγκλωβίσουν στη συμβολή των οδών Ρούφου – Σισίνης και να περάσουν στον 32χρονο χειροπέδες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.