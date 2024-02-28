Πενήντα επτά φορές χτύπησαν πένθιμα οι καμπάνες σήμερα το πρωί, όσα και τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών που σημειώθηκε πριν από έναν χρόνο βυθίζοντας στο πένθος όλη τη χώρα.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023, Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της ενημέρωσε πως ο σύλλογος έκανε σχετικό αίτημα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών η οποία το έκανε αποδεκτό.

Ως εκ τούτου, η εγκύκλιος που έστειλε η Ιερά Σύνοδος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, προέβλεπε ότι σήμερα στις 10 το πρωί οι καμπάνες θα χτυπόυσαν 57 φορές, μια για κάθε ψυχή που χάθηκε.

Η εγκύκλιος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.