Νεκρός βρέθηκε άντρας σε λόφο των Τρικάλων

 Tον άτυχο άντρα εντόπισαν οι συγχωριανοί του

ασθενοφόρο

Νεκρός βρέθηκε ένας άντρας περίπου 60 ετών, σε λόφο στο Ρίζωμα Τρικάλων. Όπως αναφέρει το Trikalanews.gr, τον άτυχο άντρα εντόπισαν οι συγχωριανοί του.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Πηγή: skai.gr

