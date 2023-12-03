Νεκρός βρέθηκε ένας άντρας περίπου 60 ετών, σε λόφο στο Ρίζωμα Τρικάλων. Όπως αναφέρει το Trikalanews.gr, τον άτυχο άντρα εντόπισαν οι συγχωριανοί του.
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
Πηγή: skai.gr
