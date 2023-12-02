Περιπέτεια με αίσιο ευτυχώς τέλος, έζησε ένας 73χρονος από τα Τρίκαλα ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του Trikalanews.gr εξαφανίστηκε χθες από την πόλη του.

Ο ίδιος, όπως αναφέρει τοι τοπικό μέσο φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας, με αποτέλεσμα οι δικοί του άνθρωποι να τον αναζητούν από την πρώτη στιγμή με αγωνία ενώ ταυτόχρονα ειδοποίησαν και τις αρχές.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε λίγη ώρα αργότερα στα στα Γιάννενα και όπως αποδείχτηκε είχε μεταβεί με λεωφορείο του ΚΤΕΛ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο ηλικιωμένος είναι καλά στην υγεία του

Πηγή: skai.gr

