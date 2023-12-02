Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πόλη της Λαμίας και συγκεκριμένα επί της οδού Παπαποστόλου στο ύψος του Αγίου Φανουρίου.

Ένας νεαρός αναβάτης δικύκλου, εργαζόμενος ως διανομέας συγκρούστηκε με Ι.Χ που φέρεται να επιχειρεί να ξεπαρκάρει και να κάνει αναστροφή επί της οδού σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το lamianow.gr.

Σύμφωνα με τα όσα φαίνονται και στο σχετικό βίντεο o οδηγός του Ι.Χ φαίνεται να επιχειρεί να ξεπαρκάρει και να κάνει αναστροφή προς Λαμία. Ο νεαρός δεν προλαβαίνει να αποφύγει την σύγκρουση και “εκτοξεύεται” στον αέρα πριν καταλήξει στο οδόστρωμα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία Λαμίας.

