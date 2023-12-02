Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκαριστικό βίντεο: Οδηγός στη Λαμία επιχειρεί αναστροφή και εκτινάσσει στον αέρα ντελιβερά

Οδηγός επιχειρεί αναστροφή και συγκρούεται με ντελιβερά 

Τροχαίο

Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πόλη της Λαμίας και συγκεκριμένα επί της οδού Παπαποστόλου στο ύψος του Αγίου Φανουρίου.

Ένας νεαρός αναβάτης δικύκλου, εργαζόμενος ως διανομέας συγκρούστηκε με Ι.Χ που φέρεται να επιχειρεί να ξεπαρκάρει και να κάνει αναστροφή επί της οδού σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το lamianow.gr.

Σύμφωνα με τα όσα φαίνονται και στο σχετικό βίντεο o οδηγός του Ι.Χ φαίνεται να επιχειρεί να ξεπαρκάρει και να κάνει αναστροφή προς Λαμία. Ο νεαρός δεν προλαβαίνει να αποφύγει την σύγκρουση και “εκτοξεύεται” στον αέρα πριν καταλήξει στο οδόστρωμα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία Λαμίας.

Πηγή: lamianow.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λαμία Τροχαίο ατύχημα διανομείς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark