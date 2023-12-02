Στις 11 το πρωί της Δευτέρας 14 Δεκεμβρίου, στο Α’ Νεκροταφείο θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του βραβευμένου συγγραφέα, Βασίλη Βασιλικού.

Η ΕΣΗΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τις λεπτομέρειες για την κηδεία καθώς και την επιθυμία του, αντί στεφάνου να υποστηριχθεί το Έργο της «Ακαδημία Λυρικής Τέχνης Maria Callas».

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, ανακοινώνει ότι η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του Βασίλη Βασιλικού θα γίνουν τη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, στις 11 π.μ., στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών.

Επιθυμία του, είναι αντί στεφάνου, να υποστηριχθεί το Έργο της «Ακαδημία Λυρικής Τέχνης Maria Callas», της οποίας υπήρξε Ιδρυτικό Μέλος και Γενικός Γραμματέας.

ALPHA BANK ΙΒΑΝ: GR 42 0140 1030 1030 0232 0004 792 BIC: CRBAGRAAXXX ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOY: «ΑΚΑΔΗΜΙA ΛΥΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜARIA CALLAS».

Πηγή: skai.gr

