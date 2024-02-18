Σοκ έχει προκαλέσει σην κοινωνία των Τρικάλων η άγρια δολοφονία ενός 77χρονου από τον γιο του, με αλυσοπρίονο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δράστης επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα.

Ο 46χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με τον πατέρα του και αφού τον αποκεφάλισε με αλυσοπρίονο, κάλεσε την αστυνομία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δράστης είχε κόψει και τα χέρια του πατέρα του, ολοκληρώνοντας το φρικιαστικό θέαμα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σημείο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Τρικάλων. Η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η άγρια δολοφονία να είχε συμβεί ακόμη και δύο ημέρες νωρίτερα.

Από την πρώτη έρευνα αποδεικνύεται ότι είχε προηγηθεί πάλη μεταξύ των δύο αντρών, ενώ ο 77χρονος έφερε θλαστικό τραύμα στον αυχένα από αμβλύ αντικείμενο.

