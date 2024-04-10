Τρία ανήλικα κορίτσια, αδερφές ηλικίας 10, 7 και 5 ετών, βρήκαν τραγικό θάνατο μετά το νέο ναυάγιο με μετανάστες που σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη στην περιοχή Πάρπαντα Καρδαμύλων ανοιχτά της Χίου.

H μητέρα των νεκρών κοριτσιών νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χίου, μαζί με τα άλλα δύο παιδιά της, όπως γράφει το politischios.gr.

Κατά τις εκτιμήσεις των Αρχών, συνολικά στη λέμβο επέβαιναν 22 άτομα, κάτι που προκύπτει και από τις μαρτυρίες των διασωθέντων, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα alithia.gr, κατά δήλωση των 14 διασωθέντων, πρόκειται για Αφγανούς μετανάστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στους διασωθέντες περιλαμβάνονται 5 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 ανήλικοι που μεταφέρθηκαν στα Καρδάμυλα, ενώ έως τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για αγνοούμενους στη θαλάσσια περιοχή.

Η σωσίβια λέμβος στην οποία επέβαιναν προσάραξε σε δύσβατη βραχώδη ακτή με αποτέλεσμα τα τρία κορίτσια να χάσουν τη ζωή τους.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το ναυάγιο από τρεις μετανάστες οι οποίοι βγήκαν στη Χίο και με τη σειρά τους ενημέρωσαν τις Αρχές για την ύπαρξη των υπολοίπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες και έπειτα από έρευνα που διεξήχθη δια θαλάσσης με τρία πλωτά και με 1 ελικόπτερο του Λιμενικού, διασώθηκαν 14 άτομα.

Δεν είναι γνωστός ο αριθμός των μεταναστών που ήταν μέσα στη λέμβο.

