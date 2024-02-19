Λογαριασμός
Ακινητοποιημένο στην Αλεξάνδρεια το τρένο από Έδεσσα για Θεσσαλονίκη λόγω φωτιάς δίπλα στις γραμμές

Η ανακοίνωση της Hellenic Train - Το δεύτερο περιστατικό σήμερα

Τρένο

Ακινητοποιημένη στον Σιδηροδρομικό Σταθμό στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας βρίσκεται η αμαξοστοιχία που ξεκίνησε από την Έδεσσα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train, η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε εξαιτίας πυρκαγιάς πλησίον της γραμμής στην περιοχή της Αλεξάνδρειας. “Αναμένονται καθυστερήσεις”, αναφέρει η εταιρεία.

Η ανάρτηση της Hellenic Train:

«Η αμαξοστοιχία 1734 (Έδεσσα-Θεσσαλονίκη) βρίσκεται σταματημένη, με εντολή του Ο.Σ.Ε, στον Σ.Σ. Αλεξάνδρεια, εξαιτίας πυρκαγιάς πλησίον της γραμμής. Αναμένονται καθυστερήσεις».

Είναι το δεύτερο περιστατικό για σήμερα, καθώς νωρίτερα είχε ακινητοποιηθεί για τον ίδιο λόγο το δρομολόγιο από Σέρρες για Θεσσαλονίκη, με τους επιβάτες να συνεχίζουν τη διαδρομή τους με λεωφορεία.

Πηγή: skai.gr

