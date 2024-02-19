Ακινητοποιημένη στον Σιδηροδρομικό Σταθμό στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας βρίσκεται η αμαξοστοιχία που ξεκίνησε από την Έδεσσα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train, η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε εξαιτίας πυρκαγιάς πλησίον της γραμμής στην περιοχή της Αλεξάνδρειας. “Αναμένονται καθυστερήσεις”, αναφέρει η εταιρεία.

Η ανάρτηση της Hellenic Train:

«Η αμαξοστοιχία 1734 (Έδεσσα-Θεσσαλονίκη) βρίσκεται σταματημένη, με εντολή του Ο.Σ.Ε, στον Σ.Σ. Αλεξάνδρεια, εξαιτίας πυρκαγιάς πλησίον της γραμμής. Αναμένονται καθυστερήσεις».

Η αμαξοστοιχία 1734 (Έδεσσα-Θεσσαλονίκη) βρίσκεται σταματημένη, με εντολή του Ο.Σ.Ε, στον Σ.Σ. Αλεξάνδρεια, εξαιτίας πυρκαγιάς πλησίον της γραμμής. Αναμένονται καθυστερήσεις. — Hellenic Train (@HellenicTrain) February 19, 2024

Είναι το δεύτερο περιστατικό για σήμερα, καθώς νωρίτερα είχε ακινητοποιηθεί για τον ίδιο λόγο το δρομολόγιο από Σέρρες για Θεσσαλονίκη, με τους επιβάτες να συνεχίζουν τη διαδρομή τους με λεωφορεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.