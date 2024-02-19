Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 70χρονος που κακοποίησε σεξουαλικά την εγγονή του

Η αναφορά κάποιων μαθητών τού νηπιαγωγείου προς τη δασκάλα τους για μία άσεμνη κίνηση που έκανε συμμαθήτριά τους την ώρα του διαλείμματος, οδήγησε στην αποκάλυψη υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης που βίωνε η ανήλικη με δράστη τον παππού της.

'Αμεσα η διευθύντρια απευθύνθηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στη συνέχεια στην Εισαγγελία Ανηλίκων, με αποτέλεσμα να κινηθεί ποινική διαδικασία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όταν το κοριτσάκι έμενε μόνο στο σπίτι με τον παππού, με τον οποίο μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο, εκείνος φέρεται να προέβαινε σε ασελγείς πράξεις στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού που η ανήλικη φέρεται να ερμήνευε ως «πράξη αγάπης».

Έξι χρόνια αφότου έγινε γνωστή η υπόθεση, ο 70χρονος, σήμερα, κατηγορούμενος καταδικάστηκε από το Εφετείο σε 8ετή κάθειρξη, με αναγνώριση ελαφρυντικού (πρότερου σύννομου βίου), χάρη στο οποίο μειώθηκε η πρωτόδικη ποινή των 13 χρόνων κάθειρξης.

Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι «την εγγονή μου την λατρεύω και εκείνη με λατρεύει το ίδιο».

«Η ζωή μου δεν είναι αυτή που φαντάζεστε» είπε απευθυνόμενος στους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης που τον έκριναν ένοχο για κατάχρηση ανηλίκου κάτω των 12 ετών και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, κατ' εξακολούθηση.

Μετά την απόφαση επέστρεψε στις φυλακές για την έκτιση της ποινής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

