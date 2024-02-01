Συνελήφθη, το πρωί της Τετάρτης (31/1) στο Κορωπί, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κρωπίας, 23χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και χρηματική ποινή 700 ευρώ για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς από κοινού με συνεργούς του, το 2020, επιτέθηκαν με όπλο, μεταλλικές ράβδους και ρόπαλα, σε 6 άτομα με τα οποία είχαν προσωπικές διαφορές. Από την επίθεση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα.

Παράλληλα σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Κρωπίας για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων καθώς τον Απρίλιο του 2023 κατηγορείται ότι συμμετείχε σε ομάδα 6 ατόμων που επιτέθηκαν με τη χρήση όπλων και τραυμάτισαν 28χρονο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

