Ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις προηγούμενες ημέρες οι Ειδικές Μονάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ) του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), οι οποίες εντόπισαν 195 τέτοια δολώματα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΦΥΠΕΚΑ, ενώ παράλληλα , πέρα από τα δηλητηριασμένα δολώματα, εντοπίστηκαν και αρκετά νεκρά ζώα και συγκεκριμένα: 12 σκύλοι, 1 καλαμόκιρκος, 1 γερακίνα, 1 κουρούνα και 1 κοτσύφι. Οι έρευνες στην περιοχή θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, ενώ θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι μία κοινή πρακτική στην Ελλάδα, τόσο στις αστικές περιοχές όσο και στην ύπαιθρο, παρά το γεγονός ότι απαγορεύεται βάσει νομοθεσίας από το 1993. Τα δηλητηριασμένα δολώματα απειλούν τόσο την άγρια πανίδα όσο και τα οικόσιτα ζώα. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά βήματα για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου εγκλήματος, όπως η δημιουργία των Ειδικών Μονάδων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ) και η θεσμοθέτηση των Τοπικών Σχεδίων Δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις που υλοποιεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ για την καταπολέμηση των δηλητηριασμένων δολωμάτων επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://antipoison.necca.gov.gr/.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

