Τραγωδία στο Αίγιο: Βρέθηκε σορός ηλικιωμένου μετά από φωτιά σε σπίτι

Τη σορό ενός ηλικιωμένου εντόπισαν σήμερα το μεσημέρι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου μέσα σε σπίτι στην τοπική κοινότητα Νερατζιών, του Δήμου Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέσα στο σπίτι εντοπίστηκαν εμφανή στοιχεία προηγηθείσας πυρκαγιάς, η οποία είχε όμως κατασβεσθεί πριν φθάσουν στο σημείο τα πυροσβεστικά οχήματα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.