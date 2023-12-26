Κως: Συνελήφθη διακινητής μεταναστών μετά από καταδίωξη από το Λιμενικό

Στη σύλληψη διακινητή μεταναστών, στην Κω, μετά από καταδίωξη προχώρησε το Λιμενικό Σώμα το μεσημέρι της Δευτέρας (25/12).

Ειδικότερα, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε ταχύπλοο σκάφος να κατευθύνεται προς τις ακτές «ΑΚΡΑ ΛΟΥΡΟΥ», στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Κω, με αριθμό επιβαινόντων.

Το περιπολικό σκάφος προέβη σε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, όμως ο χειριστής του ταχυπλόου δεν συμμορφώθηκε, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό τον εμβολισμό του σκάφους του Λιμενικού. Ακολούθησε καταδίωξη και το εν λόγω ταχύπλοο σκάφος ακινητοποιήθηκε μετά από πρόσκρουση στη μέση δεξιά πλευρά του περιπολικού σκάφους.

Έπειτα, ο 25χρονος χειριστής του ταχύπλοου έπεσε στη θάλασσα, με σκοπό να διαφύγει, απ΄ όπου περισυνελλέγη από πλήρωμα του σκάφους Λιμενικού και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Με τον κατάπλου του περιπολικού σκάφους στον εμπορικό λιμένα Κω, ο 25χρονος διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κω για προληπτικούς λόγους, απ΄ όπου εξήλθε και μεταφέρθηκε στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Αλλοδαπών στην Κω.

Οι δεκατέσσερις αλλοδαποί που μεταφέρθηκαν με το εν λόγω ταχύπλοο μεταφέρθηκαν με όχημα της ΕΛ.ΑΣ. στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην Κω.

Από το Λιμεναρχείο Κω που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 18χρονος για παράβαση του άρθρου 30 του Ν. 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης), του άρθρου 306 Π.Κ. (Έκθεση), του άρθρου 169 Π.Κ. (Απείθεια), του άρθρου 187 Π.Κ. (Εγκληματική Οργάνωση), του άρθρου 42 Π.Κ. (Απόπειρα) σε συνδυασμό με το άρθρο 277 Π.Κ. (Πρόκληση Ναυαγίου) και του άρθρου 83 Ν. 3386/2005 (Παράνομη Είσοδος και Έξοδος από τη χώρα) όπως ισχύει, ενώ κατασχέθηκε το εν λόγω μέσο διακίνησης.

Πηγή: skai.gr

