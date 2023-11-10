Τραγωδία στη Μεσσηνία: Νεκροί 33χρονος και 29χρονη σε θανατηφόρο τροχαίο

Ένα αδιανόητο τροχαίο συγκλόνισε τη Μεσσηνία και σκόρπισε απέραντο πόνο και οδύνη. Η κατάληξη ήταν τραγική για δύο νέους, έναν άνδρα και μια γυναίκα που άφησαν την τελευταία τους πνοή κοντά στο Αριοχώρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής, όταν το ΙΧ επιβατηγό που οδηγούσε 33χρονος με κατεύθυνση προς την Τρίπολη, άγνωστο ακόμα για ποιο λόγο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δένδρο.

Ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, όπως και η 29χρονη επιβάτιδα του οχήματος. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

