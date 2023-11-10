Θεσσαλονίκη: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 87χρονο

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 87χρονος άνδρας που παρασύρθηκε από φορτηγό σήμερα το πρωί, στην οδό Κωλέττη, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Παπανικολάου”, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άστεγο που τους τελευταίους μήνες κινούνταν στη συγκεκριμένη περιοχή μαζί με την κόρη του.

Για το δυστύχημα εξέδωσε ανακοίνωση η Ελληνική Αστυνομία:

“Πρωινές ώρες σήμερα (10-11-2023) στη διασταύρωση των οδών Κωλέττη και Παλαιού Σταθμού, Ι.Χ. Φορτηγό που οδηγούσε 38χρονος ημεδαπός, παρέσυρε πεζό, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του τελευταίου.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης”.

Πηγή: skai.gr

