Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα Παρασκευή 5 Απριλίου το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω» που στόχο έχει να «ανοίξει» 12.500 κλειστά ακίνητα, ενισχύοντας την αγορά ακινήτων με κατοικίες προς ενοικίαση.

Σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις ανοίγει σήμερα Παρασκευή 5/4.

Το μέγεθος του ακίνητου πρέπει να είναι έως 100 τετραγωνικά μέτρα και οι ιδιοκτήτες πρέπει να έχουν ποσοστό ιδιοκτησίας τουλάχιστον 50%.

Το επιδοτούμενο πόσο είναι έως 10.000 ευρώ. Εφόσον οι δαπάνες γίνουν με ηλεκτρονικά μέσα, το ύψος της επιδότησης θα είναι έως 4.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει προκαταβολή έως 2000 ευρώ και τα υπόλοιπα χρήματα με το πέρας των εργασιών.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής, στο πρόγραμμα που προβλέπει την επιδότηση του 40% της ανακαίνισης έως του ποσού των 10.000 ευρώ, με συνολικό προϋπολογισμό τα 50 εκατ. ευρώ. Οι προϋποθέσεις είναι:

Το οικογενειακό εισόδημα να είναι έως 40.000 ευρώ

Το όριο της περιουσίας να είναι έως 300.000 ευρώ

Μετά τις απαραίτητες διασταυρώσεις από την ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν αυτόματα ενημέρωση με την εγκριτική ή την απορριπτική απόφαση.

Επόμενο βήμα είναι η άμεση εκταμίευση της προβλεπόμενης προκαταβολής, η οποία ανέρχεται σε 50% επί του προσυπολογιζόμενου ποσού επιδότησης.

Κριτήρια και προϋποθέσεις

Τα σπίτια δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα των 100 τ.μ. και θα πρέπει να βρίσκονται σε οικιστική περιοχή.

Σημειώνεται πως ως «κλειστές» κατοικίες ορίζονται όσες δηλώθηκαν «κενές κατοικίες» στο Ε2 τα τελευταία 3 χρόνια.

Προαπαιτούμενο είναι οι εργασίες και τα υλικά να έχουν αγοραστεί με τιμολόγια, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Ο ιδιοκτήτης αφού θα κάνει την ανακαίνιση, είναι απαραίτητο να νοικιάσει για τρία χρόνια το ακίνητο και ο τρόπος που αποδεικνύεται αυτό είναι όταν θα υποβάλει τα τιμολόγια για να λάβει την επιδότηση, να υποβάλει μαζί και το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, το οποίο αποδεικνύει ότι έχει βρει ήδη το άτομο ή τα άτομα που θα νοικιάσει το σπίτι.

Η δυνατότητα προκαταβολής μέρους της επιδότησης αφορά στους ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές με ποσοστό κυριότητας επικαρπίας ίσο με το 50%.

Ανακαίνιση σε έξι μήνες

Με βάση την ΚΥΑ, η ολοκλήρωση της ανακαίνισης του ακινήτου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε έως 6 μήνες, για την προκειμένου να δοθεί για ενοικίαση.

Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν θα νοικιαστεί, τότε θα υπάρξει πρόστιμο ίσο με την επιστροφή του ποσού για την ανακαίνιση. Σημειώνεται πως «εκτός» προγράμματος μένουν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ.

