Προσάραξη φορτηγού πλοίου σε περιοχή βόρεια της Ψερίμου σημειώθηκε περίπου στις 7.30πμ, χωρίς να έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής εισροή υδάτων η τραυματισμός.

Πρόκειται για το φορτηγό πλοίο «Lady Maria» με σημαία Τανζανίας, που μεταφέρει 6.800 αμνοερίφια

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι επιβαίνοντες είναι 16 (15 άτομα πλήρωμα, ένας επιβάτης) και όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Έως στιγμής οι συνθήκες που έγινε η προσάραξη παραμένουν άγνωστες.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το Μπατούμι στη Γεωργία για την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Στην περιοχή βρίσκονται δύο πλοία του λιμενικού και δύο ρυμουλκά. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί εντάσεως 5 μποφόρ.

