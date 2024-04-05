Επεισόδια προκλήθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο της Πάτρας, μετά από πάρτι αντιεξουσιαστών που διοργανώθηκε στην πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως (πρώην Ολγας).

Οι αντιεξουσιαστές έβαλαν φωτιά σε 3 κάδους στην οδό Κολοκοτρώνη και Μαιζώνος, έσπασαν την είσοδο καταστήματος αλυσίδας πολυεθνικών συμφερόντων στο κάτω μέρος της Πλατείας και έγραψαν συνθήματα, με αποτέλεσμα την παρέμβαση διμοιρίας των ΜΑΤ.

Πάνω από 30 άτομα συμμετείχαν στα επεισόδια και έγιναν περισσότερες από 10 προσαγωγές, ενώ ακολούθησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού.

