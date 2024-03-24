Π. Μαρινάκης: Ανυπόστατες θεωρίες τα ρεπορτάζ περί "μονταζιέρας" στο δυστύχημα των Τεμπών

Ανυπόστατες θεωρίες χαρακτηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δημοσίευμα κυριάκατικης έκδοσης εφημερίδας το οποίο κάνει λόγο για "μονταζιέρα" στα ηχητικά ντοκουμέντα των Τεμπών.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης αναφέρει πως «σε τέτοιες στιγμές απαιτείται από όλους σεβασμός στην αλήθεια, ειλικρίνεια στο πένθος και εμπιστοσύνη στην ανεξάρτητη Δικαιοσύνη. Δεν έχουν θέση θεωρίες συνωμοσίας, δηλητηριώδεις φήμες και εύκολοι εντυπωσιασμοί. Και σε αυτήν την προσπάθεια σοβαρή ευθύνη έχουν και τα μέσα ενημέρωσης».

Ολη η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Πάυλου Μαρινάκη:

Το σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Το ΒΗΜΑ της Κυριακής» αποτελεί δημοσιογραφική κηλίδα στην ιστορική πορεία της, καθώς προβάλλει σενάρια συνωμοσίας γύρω από τα αίτια της τραγωδίας των Τεμπών, που πληγώνει όλους τους Έλληνες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Θα περίμενε κανείς από ένα έγκριτο έντυπο να μην καλλιεργεί ανυπόστατες θεωρίες περί "μονταζιέρας" προκειμένου να αναδειχθεί, υποτίθεται, ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στο τραγικό δυστύχημα. Γιατί ο ρόλος αυτός είναι, δυστυχώς, προφανής και έχει αποδειχθεί από όλα τα έως τώρα στοιχεία. Μαζί, βεβαίως, με μία σειρά και από άλλες πτυχές, τις οποίες ερευνά η δικαιοσύνη.

Άλλωστε, αν διαβάσει κανείς με προσοχή το ρεπορτάζ αντιλαμβάνεται ότι και η ίδια η εφημερίδα ουσιαστικά παραδέχεται όχι μόνο ότι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια συγκάλυψης, όπως ο παραπλανητικός τίτλος αφήνει να εννοηθεί. Αλλά ότι, αντιθέτως η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας έχει διαβιβάσει ακέραιο το σύνολο των ηχητικών καταγραφών του ΟΣΕ στις ανακριτικές αρχές ώστε να διεξάγουν με αποτελεσματικό τρόπο την έρευνα τους για την αναζήτηση της αλήθειας.

Σε τέτοιες στιγμές απαιτείται από όλους σεβασμός στην αλήθεια, ειλικρίνεια στο πένθος και εμπιστοσύνη στην ανεξάρτητη Δικαιοσύνη. Δεν έχουν θέση θεωρίες συνωμοσίας, δηλητηριώδεις φήμες και εύκολοι εντυπωσιασμοί. Και σε αυτήν την προσπάθεια σοβαρή ευθύνη έχουν και τα μέσα ενημέρωσης», καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Άλλη μια επιβεβαίωση του νοσηρού μοτίβου της κυβέρνησης συγκάλυψη, διαφθορά και ατιμωρησία", σχολίασε το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι «άλλη μια επιβεβαίωση του νοσηρού μοτίβου της κυβέρνησης "συγκάλυψη, διαφθορά και ατιμωρησία" προκύπτει από το δημοσίευμα της κυριακάτικης εφημερίδας "Το Βήμα"».

«Είναι ανατριχιαστικές και εξοργιστικές οι αποκαλύψεις της εφημερίδας ότι λίγες ώρες μετά την τραγωδία κάποιοι μπήκαν στον ΟΣΕ, αφαίρεσαν παράνομα τα ηχητικά των συνομιλιών του σταθμάρχη, έκαναν κοπτοραπτική και διέρρευσαν τους αλλοιωμένους διαλόγους στα μέσα ενημέρωσης για να στηρίξουν το κυβερνητικό αφήγημα περί ανθρώπινου λάθους και μόνο. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η καταγγελλόμενη λαθροχειρία έφτασε με στικάκι στην ΕΛ.ΑΣ. στις 3 Μαρτίου 2023 από υπάλληλο του ΟΣΕ χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, την οποία όμως υψηλόβαθμο στέλεχος του ΟΣΕ περιέγραψε ψευδώς στην εξεταστική επιτροπή ότι έλαβε χώρα» σημειώνεται στην η ανακοίνωση.

«Η συγκάλυψη της αλήθειας για το έγκλημα στα Τέμπη ήταν από την αρχή η μόνη έγνοια της κυβέρνησης. Οι μάσκες πέφτουν καθημερινά. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής -όπως πρώτο κατέθεσε τεκμηριωμένη πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας-, θα συνεχίσει τον αγώνα για την απόδοση δικαιοσύνης» τονίζει καταλήγοντας η ανακοίνωση του κόμματος.

«Συγκάλυψη. Όλα στην υπηρεσία της θεωρίας του ανθρώπινου λάθους», αναφέρει σε ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς.

«Συγκάλυψη. Όλα στην υπηρεσία της θεωρίας του ανθρώπινου λάθους», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, Κωστής Καρπόζηλος, με ανάρτηση του στο Χ, με αφορμή το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα».

«Όλα βασισμένα στη λογική ότι η κοινωνία θα ξεχάσει. Όλα για έναν στόχο: να μείνει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Η κυβέρνηση αυτή μας προσβάλλει. Κάθε μέρα. Από την πρώτη μέρα. Δεν πάει άλλο», προσθέτει ο κ. Καρπόζηλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

