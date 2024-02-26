Το ιστορικό ιστιοφόρο Le Belem στο Κατάκολο για την Αφή της Φλόγας

Είναι γνωστό από το περασμένο καλοκαίρι πως η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων “Παρίσι 2024” θα μεταφέρουν την Ολυμπιακή Φλόγα μετά την παράδοση της στο Καλλιμάρμαρο με το πλοίο Le Belem από τον Πειραιά, στην Γαλλία και σε γαλλικά εδάφη ανά τον κόσμο.

Εκείνο που όμως δεν έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον επίσημα και φαίνεται από το πρόγραμμα των αφίξεων στο Κατάκολο για το 2024, είναι πως το τρικάταρτο ιστιοφόρο Le Belem, θα καταπλεύσει στο επίνειο του Πύργου και της Αρχαίας Ολυμπίας στις 15 Απριλίου και θα αναχωρήσει στις 18 του μήνα, για τον Πειραιά.

Εκτιμάται πως το πλοίο θα μεταφέρει μέλη της Γαλλικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής των αγώνων για την τελετή της Αφής στην Αρχαία Ολυμπία.

Από το Κατάκολο θα ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής για τη Γαλλία, με πρώτο σταθμό τον Πειραιά για να παραλάβει την Ολυμπιακή Φλόγα και έπειτα θα ταξιδέψει για την Μασσαλία, το αρχαιοελληνικό λιμάνι της Γαλλίας.

