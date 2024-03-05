Το ΑΠΘ αναγορεύει επίτιμο διδάκτορα τον πρόεδρο του ΕΑΠ, Ιωάννη Καλαβρουζιώτη

Για την προσφορά του στις επιστήμες του περιβάλλοντος θα τιμήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τον πρόεδρο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καθηγητή Ιωάννη Καλαβρουζιώτη, αναγορεύοντάς τον επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής.

Η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαρτίου (στις 12:00), στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.

Toν έπαινο του τιμωμένου θα αναγνώσει η καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ Δήμητρα Αλεξίου μετά τους χαιρετισμούς από τον πρύτανη του ΑΠΘ, καθ. Χαράλαμπο Φείδα, τον κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, καθ. Γρηγόριο Παπαγιάννη και την Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, καθ. Ελισάβετ Θωίδου.

Ο κ. Καβρουζιώτης, ο οποίος δραστηριοποιείται έντονα στον ερευνητικό χώρο της περιβαλλοντικής γεωχημείας, της επαναχρησιμοποίησης υγρών και στερεών αποβλήτων, καθώς και στις αρχαίες τεχνολογίες διαχείρισης νερού και αποβλήτων (Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης της Διεθνούς Ένωσης Νερού για το νερό στους αρχαίους πολιτισμούς), θα πραγματοποιήσει ομιλία, με θέμα «Η διαχείριση υδραυλικών - αποχετευτικών συστημάτων των αρχαίων Ελλήνων οδηγός για μία σύγχρονη αειφορική αναπτυξιακή πολιτική στους τομείς των έργων υποδομής, της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

