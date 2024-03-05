Εισαγγελική έρευνα διεξάγεται για την εικόνα του νεαρού ασθενούς στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης που για να συνέλθει από μέθη, μετά από ενδοσκόπηση, βρέθηκε ξαπλωμένος στα πλαστικά καθίσματα του διαδρόμου.

Την σχετική φωτογραφία είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διευθυντής της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Θεαγένειου, Δημήτρης Τζιλβές.

Μετά την επείγουσα ΕΔΕ που διέταξε για το περιστατικό ο Yπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σήμερα δόθηκε εντολή για διενέργεια ποινικής έρευνας.

Συγκεκριμένα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σμυρνής, έδωσε εντολή στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Τα αδικήματα που θα διερευνηθούν είναι αυτά της παράβασης καθήκοντος και της έκθεσης. Η έρευνα, κατά πληροφορίες, στρέφεται εναντίον του/των υπεύθυνου/υπεύθυνων του Νοσοκομείου που δεν μετέφεραν τον ασθενή σε αίθουσα βραχείας νοσηλείας για ανάνηψη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

