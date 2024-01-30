Λογαριασμός
Παραλίγο τραγωδία στο κέντρο της Λάρισας – Τζάμι έπεσε στο κεφάλι μαθητή

Ο νεαρός που τραυματίστηκε γλίτωσε τα χειρότερα καθώς φορούσε κουκούλα

Λάρισα

Ενα κομμάτι τζάμι που αποσπάστηκε από εγκαταλελειμμένο κτίριο απέναντι από το Αρχαίο Θέατρο, παραλίγο να προκαλούσε τραγωδία αφού προσγειώθηκε στο κεφάλι διερχόμενου 17χρονου μαθητή που περνούσε από το σημείο. Μάλιστα το κομμάτι του γυαλιού που έσπασε στο έδαφος, έκοψε στο πόδι και ένα συμμαθητή του παιδιού που περπατούσε δίπλα του.

Ο νεαρός που τραυματίστηκε γλύτωσε τα χειρότερα επειδή όπως λέει η μητέρα του που κατήγγειλε το συμβάν στο paidis.com, φορούσε κουκούλα.

Το παιδί επισκέφθηκε τον οικογενειακό γιατρό ενώ η μητέρα του προχώρησε σε καταγγελία στο δήμο Λαρισαίων, με την πολεοδομία να την ενημερώνει ότι το συγκεκριμένο κτίριο θα έπρεπε να είχε γκρεμιστεί από καιρό.

Η μητέρα που σκέφτεται να στραφεί κατά παντός υπευθύνου, καλεί τους διερχόμενους να είναι προσεκτικοί για να μην υπάρξουν και άλλοι τραυματισμοί.

Πηγή: paidis.com

