Τη βαθιά του θλίψη για το ναυάγιο στη Χίο εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ

Στο ναυάγιο βορειοανατολικά της Χίου, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τρία παιδιά, αναφέρθηκε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης του Τύπου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

«Οι συνάδελφοί μας στην υπηρεσία προσφύγων του ΟΗΕ (UNHCR) είναι βαθιά θλιμμένοι για την είδηση του ναυαγίου στο Αιγαίο, στο οποίο αναφέρθηκε ο θάνατος τριών νεαρών κοριτσιών, ηλικίας 5 έως 10 ετών, ανοιχτά της Χίου στην Ελλάδα. Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ανέφερε σήμερα ότι σημειώθηκε άλλο ένα τρομερό ναυάγιο κοντά στη Λαμπεντούζα (Ιταλία), όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος εννέα ανθρώπων», ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.

Ο εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες πρόσθεσε ότι πρόκειται για «υπενθύμιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στα χέρια των λαθρεμπόρων καθώς αναζητούν καλύτερη ζωή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

