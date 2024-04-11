Να μη λυγίζουν και να μη δειλιάζουν προέτρεψε τους υποψήφιους κληρικούς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος σε εκδήλωση που έλαβε χώρα σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα σεμιναρίων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στο πλαίσιο της Γ' Εβδομάδας των Νηστειών, που είναι αφιερωμένη στις Ιερατικές Κλήσεις, υπό την ευθύνη του ΙΠΕ.

Στην εκδήλωση συνάντησης των υποψηφίων και νέων κληρικών με προϊσταμένους των Ιερών Ναών της ΙΑΑ, ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε ότι η εβδομάδα αυτή, μεσούσης της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και με κορυφαίο σημείο την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, είναι αφιερωμένη σε αυτούς. Βρίσκεται υπό τη σκιά του Σταυρού αλλά οδεύει στην προοπτική της Αναστάσεως. Ο Χριστός αρχικά κάλεσε τους Αποστόλους, αργότερα στο διάβα των αιώνων εμφανίστηκαν μεγάλοι εκκλησιαστικοί άνδρες , οικουμενικοί δάσκαλοι, άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας με πιο πρόσφατο τον 'Αγιο Νεκτάριο που αφιερώθηκε ιδιαιτέρως στην ιερατική εκπαίδευση. Αυτή η παράδοση συνεχίζεται, η Εκκλησία καλεί και σήμερα τα παιδιά της να διακονήσουν το ιερό Θυσιαστήριο αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισήμανε στους κληρικούς ότι στον δρόμο τους θα συναντήσουν και δυσκολίες. 'Αλλωστε δυσκολίες υπάρχουν παντού, σημείωσε ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας και τόνισε ότι δεν υπάρχει κάτι που να κάνουμε σε αυτήν τη ζωή και να μην έχει δυσκολίες. «Δεν πρέπει, όμως, να λυγίζετε, δεν πρέπει να δειλιάτε, να αγαπάτε τον Θεό και να ζητάτε τη βοήθειά του», επισήμανε και τους κάλεσε να συνεργάζονται μεταξύ τους και να συνεχίζουν να αποκτούν γνώσεις.

Κατόπιν, χαιρετισμό απηύθυνε ο μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, 'Ανδρου, Κέας και Μήλου Δωρόθεος, ο οποίος αναφέρθηκε στις ιερατικές κλήσεις και κάλεσε τους υποψήφιους να μη χάσουν ποτέ το εκκλησιαστικό ήθος και φρόνημα, καθώς και την υπακοή στην Εκκλησία και στον Επίσκοπο. «Χρειαζόμαστε σήμερα το ήθος και την υπακοή, όχι με το δουλικό φρόνημα, αλλά την υπακοή με το πνεύμα της αγάπης, όπως ο Χριστός υπάκουσε στον Θεό Πατέρα», τόνισε ο σεβασμιώτατος.

Στην εκδήλωση παρέστη και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο οποίος ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο, με τον οποίο, όπως είπε, είναι σύμψυχοι και εξήρε το έργο του για την ενότητα της Εκκλησίας, ενώ εν συνεχεία απηύθυνε χαιρετισμό προς τους υποψήφιους κληρικούς.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος, ο οποίος ήταν παρών, εξέφρασε τη χαρά του που βρέθηκε στη συνάντηση με τους νέους υποψηφίους και τους ευχήθηκε δύναμη.

Ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στην αξία της ιεροσύνης και κάλεσε τους νέους υποψηφίους να αναλογιστούν το τι σημαίνει ιεροσύνη και πόση υπευθυνότητα απαιτεί η ιερατική διακονία. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι διαθέσιμος -με εντολή του Μακαριωτάτου- να βοηθήσει σε ό,τι διαδικαστικό χρειάζεται πριν από το μυστήριο της χειροτονίας τους. Επισήμανε, ακόμη, ότι οφείλουμε να διακονούμε την ιεροσύνη ταπεινά, όχι με ατομικό, αλλά με εκκλησιαστικό φρόνημα, και όχι με ατομική, αλλά με εκκλησιαστική συνείδηση.

Ο διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης, αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης ανέφερε ότι χαρακτηριστικά μιας λειτουργικής διακονίας ευάρεστης στον Θεό είναι η πίστη, ο ζήλος, η συνέπεια, η σοβαρότητα, η ταπείνωση και η διά βίου επιμόρφωση και ότι το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως έχει εκπονήσει ειδικό πρόγραμμα, στοχοθετημένο στις ανάγκες των υποψηφίων, αλλά και νέων κληρικών που σκοπό έχει να εισαγάγει τους σπουδαστές στις βασικές αρχές της Ποιμαντικής Θεολογίας της Εκκλησίας, να βελτιώσει και να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες κληρικών και υποψήφιων κληρικών αναφορικά με λειτουργικά και τελετουργικά ζητήματα, αλλά και να τους επιμορφώσει στη διαχείριση και την αντιμετώπιση των ποικίλων ποιμαντικών προκλήσεων, στην οργάνωση και τον σχεδιασμό των ποιμαντικών δράσεων με την αξιοποίηση ποιμαντικών, πνευματικών, τελετουργικών, κοινωνικών, τεχνολογικών και λοιπών παραμέτρων του εκκλησιαστικού βίου, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις σε ενοριακό, διενοριακό, μητροπολιτικό και διαμητροπολιτικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα «Υποψηφίων/νέων κληρικών και λαϊκών στελεχών» όπως και τα άλλα δύο, «Ζητήματα Λατρείας και Λειτουργικής Αγωγής» και «Συμβουλευτική σε σύγχρονα ζητήματα(εξομολογητική-βιοηθική)», θα υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα με τη μέθοδο της μεικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονα και ασύγχρονα) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκατάρτισης του ΙΠΕ (https://learning.ipe.gr).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

