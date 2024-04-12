Ελεύθεροι με την επιβολή εγγυήσεων 800.000 και 500.000 ευρώ αντίστοιχα, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους για την σύμβαση 717 στην Ευρωπαία Ανακρίτρια, άλλοι δύο κατηγορούμενοι από την ΕΡΓΟΣΕ.

Στους κατηγορούμενους πλην της εγγυοδοσίας, επιβλήθηκε επιπλέον ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

Οι κατηγορούμενοι, είναι ο δέκατος και ενδέκατος από τους 14 που κατηγορούνται, για την υπόθεση της επίμαχης σύμβασης, από την ΕΡΓΟΣΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

