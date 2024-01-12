Λογαριασμός
Κλειστά τη Δευτέρα η πρεσβεία και το προξενείο των ΗΠΑ

Δε θα λειτουργούν λόγω του εορτασμού της Ημέρας Martin Luther King Jr  

Κλειστά τη Δευτέρα η πρεσβεία και το προξενείο των ΗΠΑ

Η αμερικανική πρεσβεία και το προξενικό τμήμα στην Αθήνα, το Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, λόγω του εορτασμού της Ημέρας Martin Luther King Jr.

Η Ημέρα του Martin Luther King Jr. είναι η ομοσπονδιακή αργία που είναι αφιερωμένη στη γέννηση του Martin Luther King Jr.

