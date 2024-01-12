Κλειστά τη Δευτέρα η πρεσβεία και το προξενείο των ΗΠΑ

Η αμερικανική πρεσβεία και το προξενικό τμήμα στην Αθήνα, το Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, λόγω του εορτασμού της Ημέρας Martin Luther King Jr.

Η Ημέρα του Martin Luther King Jr. είναι η ομοσπονδιακή αργία που είναι αφιερωμένη στη γέννηση του Martin Luther King Jr.

Πηγή: skai.gr

