Μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Εξωχώρα, στη βόρεια πλευρά της Ζακύνθου.
Στο σημείο επιχειρούν 9 οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ πριν από λίγη ώρα έφυγε άδειο το καράβι που εκτελεί το δρομολόγιο Ζακύνθου - Κυλλήνης, ώστε να μεταφέρει 6 πυροσβεστικά οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα προκειμένου να συμβάλουν στις προσπάθειες τον τοπικών δυνάμεων.
Ακόμα το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης ενισχύουν υδροφόρες του Δήμου Ζακύνθου αλλά και ιδιωτών.
Οι άνεμοι στην περιοχή φθάνουν τα 8 μποφόρ με τη φωτιά πλέον να κατευθύνεται προς το χωριό Μαριές και να καίει ένα καταπράσινο δάσος της περιοχής.
Στο σημείο εκτός από την πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσιος Ακτυπης, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Κωνστάντινος Καποδίστριας και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στις Μαριές Ζακύνθου. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 9 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 10, 2024
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
