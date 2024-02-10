Μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Εξωχώρα, στη βόρεια πλευρά της Ζακύνθου.

Στο σημείο επιχειρούν 9 οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ πριν από λίγη ώρα έφυγε άδειο το καράβι που εκτελεί το δρομολόγιο Ζακύνθου - Κυλλήνης, ώστε να μεταφέρει 6 πυροσβεστικά οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα προκειμένου να συμβάλουν στις προσπάθειες τον τοπικών δυνάμεων.

Ακόμα το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης ενισχύουν υδροφόρες του Δήμου Ζακύνθου αλλά και ιδιωτών.

Οι άνεμοι στην περιοχή φθάνουν τα 8 μποφόρ με τη φωτιά πλέον να κατευθύνεται προς το χωριό Μαριές και να καίει ένα καταπράσινο δάσος της περιοχής.

Στο σημείο εκτός από την πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσιος Ακτυπης, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Κωνστάντινος Καποδίστριας και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

