Η έρευνα, προκειμένου να εντοπιστεί «αν υπάρχουν ευθύνες και αν αυτές πρέπει να αποδοθούν και σε ποιον ή ποιους» ήδη προχωράει, δήλωσε ο δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης, σχετικά με το θανάσιμο τραυματισμό 17χρονου σε αυτοσχέδια πίστα motocross, λίγο έξω από την πόλη της Ιεράπετρας.

«Οι διαδικασίες για τη συλλογή στοιχείων έχουν ξεκινήσει και όλες οι υπηρεσίες μεταξύ των οποίων ο δήμος Ιεράπετρας, η Περιφέρεια Κρήτης αλλά και η Τροχαία, συνεργάζονται προκειμένου να προκύψει ένα ακριβές πόρισμα για το τι έγινε και είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα» ανέφερε ο κ. Φραγκούλης, συμπληρώνοντας ότι «θα κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει, προκειμένου να προστατεύσουμε τους νέους μας, και τέτοιο δραματικό περιστατικό να μην έχουμε ξανά ποτέ».

Η τοπική κοινωνία της Ιεράπετρας και όχι μόνο, εξακολουθεί να είναι σοκαρισμένη από τον θάνατο του 17χρονου που έπεσε από μηχανή, κατά τη διάρκεια άλματος στην αυτοσχέδια πίστα, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και θλίψης πραγματοποιήθηκε το πρωί η νεκρώσιμος ακολουθία στον ιερό ναό Αγίας Φωτεινής, με συγγενείς, φίλους, συμμαθητές, αλλά και εκατοντάδες πολίτες της Ιεράπετρας να αποχαιρετούν το 17 χρονο αγόρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

