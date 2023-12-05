ΑΑΔΕ: Οριστική ανάκληση άδειας πρατηρίου καυσίμων - Βρέθηκε με παράνομες δεξαμενές πετρελαίου ναυτιλίας

Στην οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, στον νομό Ηλείας, προχώρησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο επιτόπιος έλεγχος ανακάλυψε ότι το πρατήριο διατηρούσε δύο παράνομες δεξαμενές καυσίμων, με 2.040 λίτρα πετρελαίου ναυτιλίας.

Οι ελεγκτές βρήκαν, στην πίσω πλευρά της εγκατάστασης, βυτιοφόρο, την ώρα, που εκφόρτωνε πετρέλαιο ναυτιλίας σε πλαστική δεξαμενή, για την οποία το πρατήριο δεν διέθετε άδεια, ούτε είχε συνδεθεί με το σύστημα εισροών - εκροών.

Την στιγμή του ελέγχου στη δεξαμενή, είχαν ήδη τοποθετηθεί 1.008,82 λίτρα καυσίμου ναυτιλίας.

Η έρευνα στο χώρο του πρατηρίου αποκάλυψε και δεύτερη παρόμοια δεξαμενή, με περιεχόμενο επιπλέον 1.031,18 λίτρα καυσίμου ναυτιλίας.

Πλέον της οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του συγκεκριμένου πρατηρίου, κατασχέθηκαν οι δύο δεξαμενές καυσίμων και το βυτιοφόρο, ενώ συνελήφθησαν ο οδηγός του βυτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου και ένας υπάλληλός του.

Σε καθέναν από τους συλληφθέντες επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ και οι προβλεπόμενες άλλες ποινές περί λαθρεμπορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

