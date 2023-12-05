Επείγον σήμα της ΕΥΠ σε υπουργούς: «Προσοχή με τα κινητά σας»

«Oι τηλεφωνικές σας συνομιλίες μέσω των ήδη γνωστών εφαρμογών επικοινωνίας δεν είναι ασφαλείς». Την προειδοποίηση απηύθυνε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών σε κυβερνητικά στελέχη και κορυφαίους κρατικούς αξιωματούχους, όπως πληροφορείται η εφημερίδα Καθημερινή.

Αποτυπώθηκε σε έγγραφο που εστάλη την περασμένη εβδομάδα σε υπουργούς της κυβέρνησης, προκαλώντας ανησυχία και τροφοδοτώντας σενάρια αναφορικά με το τι πραγματικά οδήγησε τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Καλά ενημερωμένη πηγή αποκάλυψε στην «Κ» ότι στη σχετική επιστολή η ΕΥΠ προειδοποιεί τα κυβερνητικά στελέχη ότι οι τηλεφωνικές συνομιλίες τους καθώς και η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων μέσω των ήδη γνωστών εφαρμογών κρυπτογραφημένης επικοινωνίας δεν θα πρέπει να θεωρούνται ασφαλείς και αδιάβλητες.

Τους ζητάει να μη χρησιμοποιούν τις εν λόγω εφαρμογές για ευαίσθητα θέματα που άπτονται του κυβερνητικού έργου, προτρέποντάς τους να τις υποκαταστήσουν με άλλη, λιγότερο δημοφιλή εφαρμογή, που έχει τις ρίζες της στην Ελβετία.

Πηγή: skai.gr

