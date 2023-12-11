Χωρίς ρεύμα βρέθηκε ξαφνικά μεγάλο μέρος της Πάτρας, το πρωί της Δευτέρας.

Διακοπή ρεύματος έχουν οι περιοχές: Μπεγουλάκι, Ομόνοια, Αρόη, 409, Προσφυγικά αλλά και περιοχές του κέντρου της πόλης.

Προβλήματα και στην κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς σε πολλούς δρόμους δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, η διακοπή ρεύματος οφείλεται σε πρόβλημα στον υποσταθμό της ΔΕΗ στο Ψαροφάι, που βρίσκεται κοντά στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πλήρης αποκατάσταση αναμένεται σε περίπου δύο ώρες. Ηδη τα συνεργεία της ΔΕΗ εργάζονται για την αποκατάσταση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.