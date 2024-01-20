Ανακοίνωση ενόψει της κακοκαιρίας εξέδωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, καλώντας τους οδηγούς όλων των οχημάτων να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ, σύμφωνα με απόφαση που λήφθηκε, η Περιφερειακή οδός της πόλης θα είναι κλειστή από τις 2 μ.μ. για φορτηγά και λεωφορεία.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Τροχαίας:

«Ανακοινώνεται ότι, ενόψει επικείμενης εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης:

- Απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός είδους φορτηγού αυτοκινήτου με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρους άνω του 1,5 τόνου, καθώς και όλων των λεωφορείων, επί της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από το ύψος του Κόμβου Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος) έως το ύψος του Κόμβου Λαχαναγοράς, της εδαφικής αρμοδιότητας της ανωτέρω Υπηρεσίας, από ώρα 14:00 του Σαββάτου (20-01-2024) έως την ύφεση των καιρικών φαινομένων.

Από τις εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιρούνται: τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ. κλπ.), τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα οχήματα που μεταφέρουν αλάτι, τα εκχιονιστικά μηχανήματα

- Απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός είδους οχήματος που δεν είναι εφοδιασμένο με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εξαιρούμενων των οχημάτων τα οποία φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), εκείνα που φέρουν ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου και χαρακτηριστικό Μ+S.

Το εν λόγω μέτρο ισχύει από ώρα 14:00 του Σαββάτου (20-01-2024) και αφορά σε όλα τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Νομός Θεσσαλονίκης)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.