Συνελήφθησαν από πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης επτά άτομα για παράνομες ανασκαφές στην περιοχή της Διαλογής.

Πρόκειται για Έλληνες ηλικίας από 21 έως 41 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Κορδελιού-Ευόσμου για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία και παράβαση του Νόμου περί αρχαιοτήτων.

Συγκεκριμένα, οι προαναφερόμενοι εντοπίσθηκαν χθες τα ξημερώματα εντός αγροτεμαχίου, να ενεργούν ανασκαφές προς ανεύρεση χρυσών λιρών χωρίς τη σχετική άδεια και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν σκαπτικά εργαλεία (τσάπα, φτυάρι και αξίνα), τα οποία κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.