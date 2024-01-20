Ηράκλειο: Κινητοποίηση του Λιμενικού για σκάφος με μετανάστες ανοικτά των Καλών Λιμένων

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής για το Λιμενικό Σώμα καθώς εντοπίστηκε ξύλινο σκάφος με 41 μετανάστες 30 ναυτικά μίλια νότια της θαλάσσιας περιοχής των Καλών Λιμένων.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν φορτηγά πλοία τα οποία περισυνέλλεξαν τους μετανάστες και τους μετέφεραν στους Καλούς Λιμένες υπό τον συντονισμό του θαλάμου επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η μεταφορά τους ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα και σύμφωνα με πληροφορίες είναι όλοι οι άνδρες, κατά δήλωσή τους από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο.

Πρόκειται για 31 Αιγύπτιους και 10 άνδρες από το Μπαγκλαντές οι οποίοι ξεκίνησαν το ταξίδι τους από τη Λιβύη.

Ανάμεσά τους βρίσκονται και 4 ανήλικοι από την Αίγυπτο.

Οι 41 μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο με λεωφορεία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.