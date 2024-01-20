Ανοικτά αύριο, Κυριακή 21 Ιανουαρίου τα εμπορικά καταστήματα λόγω των χειμερινών εκπτώσεων.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας τους είναι 11:00 - 18:00, ενώ για τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα από τις 11:00 έως τις 20:00.

Υποτονική χαρακτηρίζουν την κίνηση στην αγορά οι έμποροι ενώ ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Νίκος Κογιουμτσής μιλώντας με δημοσιογράφους, απέδωσε την εικόνα αυτή τόσο στις επιπτώσεις της ακρίβειας όσο και στο γεγονός ότι οι χειμερινές εκπτώσεις ήρθαν αμέσως μετά την εορταστική περίοδο.

«Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα έχουν ψαλιδίσει το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα και αυτό το εισπράττουμε στις ταμειακές μας μηχανές», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κουγιουμτσής ενώ πρόσθεσε ότι «ξοδεύτηκαν χρήματα μέσα στην εορταστική περίοδο, άρα δεν έχουν περισσέψει και πολλά».

Πάντως, ο ίδιος υπογράμμισε ότι στην αγορά υπάρχουν δελεαστικές τιμές και η σχέση ποιότητας - τιμής είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, ενώ χαρακτήρισε ικανοποιητικό τον τζίρο των εορτών.

Στο μεταξύ με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλο το εύρος της αγοράς ενώ όπως σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μετά την υπερψήφιση από τη Βουλή της τροπολογίας για τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας «η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών είναι επιβεβλημένη. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά και θα πάρουμε κάθε δυνατό μέτρο γι' αυτό».

Η υπερψήφιση της τροπολογίας, (από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και τους Σπαρτιάτες) σχολιάστηκε θετικά από την αγορά, καθώς εκλαμβάνεται ως ένδειξη, γενικότερης απόφασης, να παταχθούν οι δομικές στρεβλώσεις στην αγορά που πλήττουν τον ανταγωνισμό.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει επισημάνει αρκετές φορές, ότι «ο πληθωρισμός της απληστίας δεν θα γίνει ανεκτός» ενώ και ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας από το βήμα της Βουλής έστειλε αυστηρό μήνυμα ότι μέχρι να υπάρξουν απτά αποτελέσματα, οι έλεγχοι για αθέμιτη κερδοφορία θα συνεχιστούν με όλα τα εργαλεία που διαθέτει η κυβέρνηση, θα είναι εντατικοί και καθολικοί και θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα όπου διαπιστώνεται παρανομία.



Τα τέσσερα μέτρα

Στις αρχές Μαρτίου θα είναι ορατές οι μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, από την εφαρμογή των νέων μέτρων όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Υπενθυμίζεται ότι τα τέσσερα μέτρα είναι τα εξής:

1. Μείωση των παροχών προς τα σούπερ μάρκετ. Περιορίζονται οι συνολικές εκπτώσεις των προμηθευτών κατά 30%, με αντίστοιχη μείωση των τιμών των προϊόντων αυτών στα ράφια. Το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί στις κατηγορίες που σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού παρατηρήθηκαν αποκλίσεις. Τα προϊόντα αυτά είναι: απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού, οδοντόκρεμες, αφρόλουτρα/σαμπουάν και βρεφικές πάνες.

2. Αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Δεν επιτρέπεται στους προμηθευτές που αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων να υλοποιούν προωθητικές ενέργειες για τα προϊόντα που έχουν ανατιμήσει για τρεις μήνες. Αυτό το μέτρο αφορά όλα τα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ.

3. «Καθαρές» τιμές από το χωράφι στο ράφι. Υποχρεώνονται οι προμηθευτές να πωλούν τα προϊόντα στο λιανεμπόριο σε «καθαρές» τιμές (net - pricing). Επιτρέπεται μόνο πιστωτικό τιμολόγιο ύψους έως 3% για επιστροφές προϊόντων ή φύρας. Το μέτρο αφορά νωπά φρούτα, λαχανικά ψάρια και κρέατα.

4. Πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους για το βρεφικό γάλα. Για τις τιμές πώλησης του βρεφικού γάλακτος ορίζεται πλαφόν στο περιθώριο μικτού κέρδους των εταιρειών που εισάγουν, παράγουν και διακινούν το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα. Το πλαφόν ορίζεται ως το άθροισμα του λειτουργικού κόστους της εταιρείας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων και εμπορικού κέρδους 7%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.