Εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις απάτης και δύο απόπειρες στης Θεσσαλονίκη που έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2023.

Ειδικότερα, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος συνολικά δέκα Ελλήνων (τέσσερεις γυναίκες και έξι άντρες) και ενός αλλοδαπού, ηλικίας από 21 έως 63 ετών, για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της απάτης με ηλεκτρονικό υπολογιστή (τετελεσμένες και σε απόπειρα) και παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών και σε δεδομένα.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις σχηματισμού δικογραφίας σε βάρος:

50χρονου ημεδαπού, ο οποίος ισχυριζόμενος ότι ενεργούσε εκ μέρους εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας και με πρόφαση την επιστροφή χρημάτων ζήτησε τους κωδικούς e-banking πολίτη, με τους οποίους αποπειράθηκε να κάνει μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό του παθόντα.

39χρονου αλλοδαπού, ο οποίος μέσω ψευδούς αγγελίας πώλησης οχήματος, που ανήρτησε στο διαδίκτυο, κατάφερε να αποσπάσει από παθόντα το χρηματικό ποσό των (1.680) ευρώ.

Έξι ημεδαπών, ηλικίας 26, 53, 50, 21, 26 και 21 ετών, οι οποίοι αποκτώντας πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας, μέσω κωδικών e-banking, κατάφεραν να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των (21.319) ευρώ.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στο αρμόδιο εισαγγελέα.

