Συνεχίζεται η αποχή των δικηγόρων της Αθήνας έως 8 Δεκεμβρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατά την σημερινή συνεδρίαση του αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το φορολογικό νομοσχέδιο έως και 8.12.2023.

Σε ανακοίνωσή του ΔΣΑ αναφέρεται ότι «ειδικά ως προς τα κακουργήματα για τις δίκες που έχουν προσδιορισθεί να γίνουν από τις 4.12 έως και 8.12.2023, άδειες θα χορηγούνται στην περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί τα 17 έτη στον α΄ βαθμό και τα 18 έτη στο β' βαθμό από τον φερόμενο χρόνο τέλεσης».

Επίσης, διευκρινίζεται ότι δεν θα λειτουργεί η πλατφόρμα του κτηματολογίου και των αλλοδαπών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.