Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

kataggelies@skai.gr: Σπασμένο μεγάλο κομμάτι του διαχωριστικού πλέγματος στον Κηφισό - Κίνδυνος για μοτοσικλετιστές - Δείτε το βίντεο

Ένα μεγάλο κομμάτι του διαχωριστικού πλέγματος που χωρίζει τις δύο αντίθετες λωρίδες έχει σπάσει και μάλιστα κρέμεται δεξιά και αριστερά με κίνδυνο κάποιος μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί

kifisos diaxoristiko

Σε νέα καταγγελία μέσω του kataggelies@skai.gr, προέβη τηλεθεάτρια σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους.

Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχουν τμήματα στον Κηφισό χωρίς διαχωριστικό.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ένα μεγάλο κομμάτι του διαχωριστικού πλέγματος που χωρίζει τις δύο αντίθετες λωρίδες έχει σπάσει και μάλιστα κρέμεται δεξιά και αριστερά με κίνδυνο κάποιος μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: kataggelies@skai.gr Κηφισός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark