Σε νέα καταγγελία μέσω του kataggelies@skai.gr, προέβη τηλεθεάτρια σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους.

Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχουν τμήματα στον Κηφισό χωρίς διαχωριστικό.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ένα μεγάλο κομμάτι του διαχωριστικού πλέγματος που χωρίζει τις δύο αντίθετες λωρίδες έχει σπάσει και μάλιστα κρέμεται δεξιά και αριστερά με κίνδυνο κάποιος μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί.

Πηγή: skai.gr

