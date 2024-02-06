Στη ΜΕΘ Παίδων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο νοσηλεύεται ένα αγόρι ηλικίας 12 ετών.

Σύμφωνα με το thestival.gr, τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ο ανήλικος -μαζί με τους γονείς του- έφτασε στο νοσοκομείο με έντονο βήχα. Οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί κατάπιε ωμό ζυμαρικό και συγκεκριμένα τορτελίνι, με αποτέλεσμα να γίνει απόφραξη του αεραγωγού του από ξένο σώμα.

Άμεσα κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και ο 12χρονος νοσηλεύεται μέχρι και αυτήν την ώρα στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παιδοωτορινολαρυγγολόγοι και παιδοπνευμονολόγοι θα προσπαθήσουν σήμερα να αφαιρέσουν το ξένο σώμα που κατάπιε ο 12χρονος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του ανήλικου είναι σταθερή.

Πηγή: skai.gr

