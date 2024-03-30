Συνελήφθησαν δύο άτομα στον Βύρωνα για διακίνηση κοκαΐνης

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 33 και 54 ετών, στην περιοχή του Βύρωνα προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, για –κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων στη διακίνηση κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ο 33χρονος προκειμένου να ματαιώσει τον αστυνομικό έλεγχο και να διαφύγει της σύλληψης του, προέβαλε σθεναρή αντίσταση, ωστόσο οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίησή του.

Από έρευνα στις οικίες και στην κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

225 γραμμ. κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 19.170 ευρώ, 20 δολαρίων Η.Π.Α., 40 λιρών Μ. Βρετανίας, 20 φράγκων Ελβετίας και 600 κορωνών Δανίας,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, ηλεκτρονική συσκευή κένωσης αέρος,

4 κινητά τηλέφωνα,

2 αυτοκίνητα και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

