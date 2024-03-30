Άγιοw Παντελεήμονας: Σύλληψη αστυνομικών για εμπλοκή σε πιθανή ληστεία

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, στο κέντρο της Αθήνας, δύο αστυνομικοί, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες της Αττικής και ο ένας βρίσκεται σε κατάσταση αργίας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, ψευδή κατάθεση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα,χθες το πρωί, ιδιοκτήτης καταστήματος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, αντιλήφθηκε τρίαάτομα, τα οποία,έχοντας μερικώς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κατόπτευαν τον περιβάλλοντα χώρο του καταστήματός του και θεωρώντας ότι επρόκειτο να τελέσουν ληστεία σε βάρος του, κάλεσε σε βοή θεια.

Υπάλληλος κοντινού καταστήματος ενημέρωσε το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα, αστυνομικοί του οποίου μετέβησαν άμεσα στο σημείο και ακινητοποίησαν τα δύο άτομα, ενώ όταν διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για αστυνομικούς, την προανάκριση ανέλαβε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, κλιμάκιο της οποίας μετέβη στην περιοχή.

Ακολούθως οι αστυνομικοί συνελήφθησαν καθώς, για την παρουσία τους στον χώρο, επικαλέστηκαν παραπλανητικά στοιχεία τα οποία έρχονταν σε αντίθεση με υπηρεσιακά δεδομένα ενώ ο τελών σε αργία αστυνομικός απέκρυψε την υπηρεσία προέλευσής του και το ότι βρίσκεται σε κατάσταση αργίας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των κατηγορουμένων, παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- μαχαίρια, από τα οποία το ένα τύπου σουγιά,

-2- σιδερογροθιές,

-230- φυσίγγια,

-3- γεμιστήρες πιστολιού και

κυνηγετικό μαχαίρι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

