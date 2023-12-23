Για εκδικητική πορνογραφία με ανάρτηση υλικού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, ένας 47χρονος που δημοσίευσε στο προφίλ που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, συνολικά 109 φωτογραφίες μίας 44χρονης, σε πολλές εκ των οποίων ήταν γυμνή. Η δημοσίευση των φωτογραφιών έγινε, σύμφωνα με τη δικογραφία που συστάθηκε εναντίον του, χωρίς τη θέληση της 44χρονης, ενώ συνοδευόταν και από υβριστικό περιεχόμενο στο πλαίσιο της γενετήσιας ζωής της.

Ο 44χρονος που συνελήφθη σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διαδικασία σύλληψής του, ανέφερε ότι νωρίτερα είχε προβεί στην κατάποση άγνωστης ποσότητας φυτοφαρμάκων, με αποτέλεσμα να καταστεί αναγκαία η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και φρουρείται.

Σε βάρος του 47χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της εκδικητικής πορνογραφίας, με ανάρτηση υλικού με μέσο κοινωνικής δικτύωσης, παραβίασης προσωπικών δεδομένων, προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και συκοφαντικής δυσφήμισης, που έλαβαν χώρα το χρονικό διάστημα από 18-12-2023 έως της 21-12-2023, σε βάρος 44χρονης. Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσαν συνολικά πέντε αποφάσεις των τριμελών Πλημμελειοδικείων Καβάλας, Πρέβεζας, Κατερίνης, Ξάνθης και Έδεσσας, με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης πέντε ετών και τεσσάρων μηνών, καθώς και σε χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, για απάτες.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργήθηκε από το τμήμα Ασφάλειας της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς.

