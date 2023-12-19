«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι υλικό έχει στα χέρια της η αντιτρομοκρατική», δήλωσε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή 'ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ' η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου σχετικά με τον εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε στη βάση των ΜΑΤ, στην Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου.

«Γίνεται μεγάλη έρευνα για να εντοπιστούν οι δράστες. Υπάρχει κάμερα αλλά τη λεπτομέρεια του αν έχει καταγραφεί εικόνα ή όχι θα μας ενημερώσουν οι τεχνικοί που έχουν εξάγει το υλικό από την κάμερα», πρόσθεσε.

«Δεν επιλέχθηκε τυχαία το σημείο»

«Πρόκειται για ένα τυφλό σημείο που δεν επιλέχθηκε τυχαία». σημείωσε τονίζοντας πως «Κάποιος που θέλει να αφήσει έναν μηχανισμό έχει παρακολουθήσει».

«Ήμασταν τυχεροί μέσα στην ατυχία μας - γιατί πρόκειται για επίθεση καθαρά προς την Αστυνομία - χάρη στην ψυχραιμία του αστυνομικού έχουμε ατόφιο τον εκρηκτικό μηχανισμό, δεν καταστράφηκε και έτσι δεν είχαμε μόνο υπολείμματα»

Σχετικά για το αν πρόκειται οι δράστες να είναι παλιοι γνώριμοι η ίδια σχολίασε: «Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπέρασμα για το αν είναι κάτι καινούριο ή προσπαθεί να αναβιώσει από το παρελθόν» και πρόσθεσε πως «Πρέπει να γίνει εμπεριστατωμένη έρευνα χωρίς πανικό»

Ενώ τέλος δήλωσε πως «τα υλικά έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί ξεχωριστά αλλά όχι με τον συγκεκριμένο τρόπο».

