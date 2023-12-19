Μια υψηλών προδιαγραφών παιδική χαρά απολαμβάνουν, πλέον, οι μικροί Αθηναίοι κάτω από τον βραχώδη λόφο της Ακρόπολης, που δεσπόζει στο κέντρο της σύγχρονης Αθήνας. Πρόκειται για έναν νέο χώρο παιχνιδιού, ο οποίος βρίσκεται κάτω από το ανατολικό άκρο του βράχου και συνορεύει με τον αρχαιολογικό χώρο.
Η παιδική χαρά πλαισιώνεται από έναν καταπράσινο κήπο με ξεχωριστές φυσικές διαδρομές.
Η δημιουργία της από τον Δήμο Αθηναίων διαμορφώνει ένα σύμπλεγμα δραστηριοτήτων για όλη την οικογένεια και αναδεικνύει τον μοναδικό ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της πόλης. Οι βασικές αρχές του σχεδιασμού είναι η επιλογή των φυσικών υλικών, τα οποία συμπληρώνουν την εικόνα του ελαιώνα που έχει σήμερα το πάρκο, καθώς και ο σεβασμός και ανάδειξη της γειτνίασης με τον βράχο της Ακρόπολης.
Η νέα παιδική χαρά δημιουργήθηκε εντός του Κήπου της Ακροπόλεως και έχει έκταση 2.440 τ.μ. Βρίσκεται κάτω από το ανατολικό άκρο του βράχου της Ακρόπολης, συνορεύει με τον αρχαιολογικό χώρο, ενώ μέσα από τον χώρο της ο επισκέπτης έχει μια πολύ ιδιαίτερη οπτική του βράχου και του τείχους.
«Η Αθήνα αποκτά μια μοναδική παιδική χαρά: Την ομορφότερη στον κόσμο, γιατί βρίσκεται στη σκιά της Ακρόπολης. Πρόκειται για έναν ξεχωριστό χώρο παιχνιδιού που θα χαρίσει στιγμές χαλάρωσης, ψυχαγωγίας και περιπάτου σε μικρούς και μεγάλους. Ένα έργο που έγινε πράξη μέσα από το «Υιοθέτησε την πόλη σου». To πρόγραμμα που άλλαξε ριζικά την κουλτούρα γύρω από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την πόλη και τις γειτονιές της. Συνέβαλε ώστε να βρούμε σημαντικούς συμμάχους στη προσπάθειά μας να πάμε την Αθήνα μπροστά. Ευχαριστώ την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και το Ίδρυμα Ωνάση για την ευγενική τους συνεισφορά», αναφέρει σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.
Ασφαλές παιχνίδι σε έναν σύγχρονο χώρο ψυχαγωγίας στην «καρδιά» της πόλης
Οι περιοχές παιχνιδιού της παιδικής χαράς οργανώθηκαν σε δύο επίπεδα για να αξιοποιηθεί ολόκληρη η επιφάνεια του πάρκου. Ακολουθώντας το ιδιαίτερα επικλινές ανάγλυφο του χώρου, η μία περιοχή οργανώθηκε στο κατώτερο επίπεδο της παιδικής χαράς, που είναι προσβάσιμο και με αναπηρικό αμαξίδιο και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Κεντρικό θέμα αυτής της ενότητας είναι η φάρμα. Ένα μικρό ξύλινο σπιτάκι και ένα άλογο με κάρο τοποθετούνται μέσα στο πρανές, ανάμεσα στα δέντρα και -εκτός από το παιχνίδι με τον ίδιο τον εξοπλισμό- ενθαρρύνουν τα παιδιά και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για παιχνίδια ρόλων και ελεύθερο παιχνίδι.
Στον χώρο υπάρχει επίσης μια κούνια με κάθισμα τύπου «φωλιά» και ένα αισθητηριακό παιχνίδι ήχου και επικοινωνίας. Στη νότια πλευρά του, στο σημείο με την ωραιότερη θέα του βράχου της Ακρόπολης και δίπλα στη νότια είσοδο, οργανώνεται ένα πέτρινο καθιστικό. Από αυτό το σημείο οι γονείς των παιδιών έχουν ορατότητα στο μεγαλύτερο μέρος της παιδικής χαράς.
Στο πρανές που βρίσκεται ανάμεσα στο κάτω και το κεντρικό, ενδιάμεσο πλάτωμα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το νερό. Τοποθετείται ένα σύστημα με κανάλια που τα ίδια τροφοδοτούν με νερό μέσω μιας χειροκίνητης αντλίας. Τα παιδιά μπορούν να αποφασίσουν τη διαδρομή που θα ακολουθήσει το νερό χάρη στις εναλλακτικές δυνατότητες των καναλιών. Δίπλα σε αυτή την κατασκευή δημιουργείται ένας βοτανόκηπος για την επαφή των παιδιών με τη διαδικασία της καλλιέργειας.
Η δεύτερη περιοχή εκτείνεται στο ανώτερο επίπεδο και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Εκμεταλλεύεται το επικλινές ανάγλυφο και διαθέτει εξοπλισμό παιχνιδιού που οργανώνεται σε μια κυκλική διαδρομή η οποία ξεκινά από το χαμηλότερο σημείο της περιοχής με δραστηριότητες αναρρίχησης και ισορροπίας για μετάβαση προς το ψηλότερο σημείο και τσουλήθρες για δραστηριότητα ολίσθησης ώστε να γίνεται η επιστροφή στο αρχικό χαμηλότερο σημείο. Στο ψηλότερο σημείο ολοκληρώνεται η ανάβαση προς την ωραιότερη θέα του βράχου της Ακρόπολης.
Στο ξέφωτο του ελαιώνα δημιουργήθηκε μια χωμάτινη «σκηνή» 40 εκατοστά ψηλότερη από το υπόλοιπο πλακόστρωτο και κερκίδες στην μία πλευρά της. Έτσι, ενθαρρύνονται οι άτυπες συναντήσεις θεατρικών και άλλων ομάδων καθώς και η οργάνωση ομαδικών παραδοσιακών παιχνιδιών (κουτσό, λάστιχο, κρυφτό, κυνηγητό, τυφλόμυγα) και άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων.
Η «ανάπλαση» του πάρκου που πλαισιώνει την παιδική – Απέκτησε περισσότερο πράσινο και νέο αστικό εξοπλισμό
Η παιδική χαρά «αγκαλιάζεται» από τον ανανεωμένο κήπο, στον οποίο συντηρήθηκαν οι υφιστάμενες φυτεύσεις και ενισχύθηκαν με νέες, με στόχο τη δημιουργία ενός Αττικού μεσογειακού αισθητήριου κήπου, που θα διεγείρει τις πέντε βασικές αισθήσεις. Ο κήπος αυτός βοηθά τα παιδιά να συνδεθούν με τη φύση και να κατανοήσουν καλύτερα το περιβάλλον.
Αυτός ο μοναδικής ομορφιάς κήπος απέκτησε περισσότερο πράσινο, καθώς έγιναν συνολικά 876 φυτεύσεις, εκ των οποίων 17 είναι δέντρα. Παράλληλα, ανανεώθηκε πλήρως ο αστικός εξοπλισμός, διαμορφώθηκαν με φυσικά υλικά οι διαδρομές και οι κλίμακες, τοποθετήθηκαν καλάθια απορριμμάτων και αναβαθμίστηκε συνολικά το πάρκο σε ένα χώρο παιχνιδιού, ψυχαγωγίας και αναψυχής.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) πρότεινε το έργο στον Δήμο Αθηναίων και ανέλαβε την εκπόνηση των μελετών (αρχιτεκτονική, φυτοτεχνική, Η/Μ εγκαταστάσεων, στατική), ενώ η υλοποίηση έγινε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του προγράμματος «Υιοθέτησε την πόλη σου».
