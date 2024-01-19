Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνδρομή για τη μεταφορά εγκύου σε ιατρικό κέντρο παρείχαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη

Όπως έγινε γνωστό, γύρω στις 7 το απόγευμα έγινε κλήση στην Άμεση Δράση για αυτοκίνητο στην περιφερειακή οδό που μετέφερε έγκυο και είχε «κολλήσει» στην κίνηση.

Θεσσαλονίκη: Συνδρομή για μεταφορά εγκύου σε ιατρικό κέντρο παρείχαν αστυνομικοί

Συνδρομή για τη μεταφορά εγκύου σε ιατρικό κέντρο στην περιοχή της Καλαμαριάς παρείχαν αστυνομικοί.

Όπως έγινε γνωστό, γύρω στις 7 το απόγευμα έγινε κλήση στην Άμεση Δράση για αυτοκίνητο στην περιφερειακή οδό που μετέφερε έγκυο και είχε «κολλήσει» στην κίνηση.

Αστυνομικοί της Τροχαίας και της Άμεσης Δράσης διευκόλυναν την μεταφορά της εγκύου από τον κόμβο Ευκαρπίας της περιφερειακής οδού, στην Καλαμαριά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: έγκυος Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark