Θεσσαλονίκη: Συνδρομή για μεταφορά εγκύου σε ιατρικό κέντρο παρείχαν αστυνομικοί

Συνδρομή για τη μεταφορά εγκύου σε ιατρικό κέντρο στην περιοχή της Καλαμαριάς παρείχαν αστυνομικοί.

Όπως έγινε γνωστό, γύρω στις 7 το απόγευμα έγινε κλήση στην Άμεση Δράση για αυτοκίνητο στην περιφερειακή οδό που μετέφερε έγκυο και είχε «κολλήσει» στην κίνηση.

Αστυνομικοί της Τροχαίας και της Άμεσης Δράσης διευκόλυναν την μεταφορά της εγκύου από τον κόμβο Ευκαρπίας της περιφερειακής οδού, στην Καλαμαριά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

